Фахівці розповіли, яку відеокарту вибрати економному геймеру у 2026 році

Купівля ігрової відеокарти сьогодні може бути непростим завданням – ціни на комп'ютерні комплектуючі продовжують зростати на тлі буму штучного інтелекту. Проте на ринку все ще є чудові доступні варіанти.

Журналісти TechRadar назвали найкращі недорогі відеокарти станом на кінець травня 2026 року. Автори не стали складати рейтинги або розставляти відеокарти за місцями, а просто виділили 3 найкращі моделі.

Intel Arc B580 – найкраща бюджетна відеокарта загалом

При рекомендованій вартості близько 250 доларів вона помітно дешевша за конкурентів на кшталт RTX 4060 і RX 7600, при цьому в ряді сценаріїв демонструє порівнянну або навіть кращу продуктивність.

Карта отримала відразу 12 ГБ відеопам'яті та 192-бітну шину пам'яті, що дозволяє ефективніше працювати з високодеталізованими текстурами в сучасних іграх. Завдяки цьому B580 нерідко випереджає конкурентів з 8 ГБ VRAM і вужчою шиною, які частіше орієнтовані лише на 1080p.

При цьому в трасуванні променів Arc B580 все ж поступається рішенням Nvidia та AMD, хоча Intel поступово покращує цей аспект. Також зазначається, що драйверна підтримка Intel стала помітно стабільнішою, ніж у перших поколінь Arc.

GeForce RTX 4060 – якщо потрібна недорога відеокарта від Nvidia

RTX 4060 не пропонує революційного стрибка продуктивності, але як і раніше залишається одним з найкращих варіантів для апгрейду зі старого GPU. Вона підтримує сучасну версію DLSS і справляється з усіма хітами в 1080p.

Обмеженням залишаються 8 ГБ VRAM і 128-бітна шина пам'яті, що може стримувати її в 1440p, хоча технології масштабування частково компенсують цей недолік.

Radeon RX 9060 XT – якщо потрібна недорога відеокарта від AMD

Radeon RX 9060 XT (16 ГБ) вважається одним із найкращих бюджетних рішень компанії. Вона впевнено справляється з іграми в 1080p і добре показує себе в 1440p, залишаючись при цьому дешевшою за $400. У порівнянні з RTX 5060 Ti карта демонструє конкурентну продуктивність, часто виграючи за рахунок нижчої ціни

Також доступна версія на 8 ГБ, яка продається дешевше за $300. Вона менш "довговічна", але виглядає кращим варіантом для недорогої ігрової збірки. До того ж, вона, як і раніше, підходить для комфортного геймінгу в 1080p.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 50% ПК-геймерів, як і раніше, використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 3060.

