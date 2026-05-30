Українські дрони 'мінуснули' рідкісні Ту-142: що це за літаки

Йдеться про рідкісні літаки, серійне виробництво яких завершилося понад три десятиліття тому.

У ніч на 30 травня українські Сили безпілотних систем завдали ударів по російській військовій інфраструктурі, знищивши одразу кілька унікальних цілей – два дальні протичовнові літаки Ту-142 та пускову установку ОТРК "Іскандер" у районі Таганрога Ростовської області.

Як пише Defence Express, особливу увагу викликає знищення літаків Ту-142 – машин, які Росія не виробляє з початку 1990-х років. Це радянські далекі протичовнові літаки, які нині у складі ВМФ РФ здебільшого використовуються як розвідувальні платформи. Аналітики називають ці борти "цікавими цілями".

На оприлюднених кадрах видно, як дрон FP-1 уражає перший літак Ту-142, після чого він загоряється. Інший дрон здійснює об’єктивний контроль і згодом фіксує ураження другого борту. У СБС заявляють про повне знищення обох літаків.

Ту-142 є модифікацією на базі радянського Ту-95РЦ і належить до рідкісного класу далекої морської авіації. Їх серійне виробництво тривало до 1992 року, а останній екземпляр був переданий у 1994-му.

Загалом було випущено близько 100 таких літаків у різних модифікаціях. Через відсутність виробництва та обмежену кількість ці борти вважаються стратегічно цінними та практично невідновлюваними у короткі терміни.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 травня безпілотники завдали удару по нафтовій інфраструктурі міста Таганрог у Ростовській області Росії. Також під удар потрапила нафтобаза у Краснодарському краї.

Внаслідок ударів було знищено літаки Ту-142 та інше озброєння РФ. Крім того, серед уражених цілей: нафтовий танкер тіньового флоту, нафтобаза "Курганнафтопродукт" у Таганрозі та морський нафтовий термінал у Феодосії, АР Крим.

