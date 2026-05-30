Росіяни почали фарбувати техніку 'під зебру': експерти пояснили, що це означає

Такий камуфляж покликаний не замаскувати техніку, а досягнути іншої мети.

Російські окупанти гарячково шукають способи захистити військовий транспорт від українських дронів з машинним зором в оперативному тилу. Зокрема почали експериментувати з камуфляжем "під зебру".

Так, український паблік Exilenova+ опублікував фото російської військової вантажівки, пофарбованої чорними і білими смугами.

Як пише військово-аналітичний портал Defense Express, вочевидь росіяни намагалися відтворити дуже специфічний різновид камуфляжу, винайдений під час Першої світової війни для військових кораблів. Цей камуфляж складався з великих геометричних фігур несиметричної форми.

"Якщо звичайний камуфляж має головну мету сховати, то сліпучий камуфляж має унеможливити точне визначення курсу, швидкості та дальності до цілі, що здійснювалось за допомогою оптичних далекомірів. При цьому він був не чорно-білим, а кольоровим. У ньому також використовували хибне висвітлення того, що має бути у тіні та затемнення світлих площин", - пояснюють експерти.

У Defense Express наголошують, що такий камуфляж був спрямований специфічно проти принципів роботи корабельного далекоміра і фактично "збивав приціл" ворожих кораблів. Але все це мало сенс тільки для великих кораблів і тільки на значній відстані.

Спроби відтворити такий камуфляж на літаках ефекту не дали, а з появою радарів у Другій світовій оптичні камуфляжі зникли і на флоті, кажуть експерти.

У Defense Express пояснюють, що у випадку з протидією дронам камуфляж часів Першої світової не має сенсу взагалі, оскільки алгоритми "машинного зору" працюють за зовсім іншим принципом, ніж оптичні далекоміри. Експерти переконаані, що ця конкретна спроба росіян зобразити сліпучий камуфляж свідчить про нерозуміння ними його принципів і призначення.

"Поява "у прицілі" оператора українського дрона такого КамАЗа-зебри зможе викликати скоріш психологічний ефект. Хоча він може його навіть не помітити, якщо буде використовувати тепловізійну камеру", - додали аналітики.

Війна в Україні: удари по логістиці РФ

Як писав УНІАН, масове застосування українських дронів середньої дальності дозволило взяти під вогневий контроль трасу Р-280 "Новоросія" у Приазов’ї, яка є ключовим маршрутом російської логістики на окупованому півдні, зокрема і в Криму.

Після ослаблення російської ППО безпілотники отримали змогу регулярно завдавати ударів по логістичних маршрутах, складах, командних пунктах і техніці противника. На думку аналітиків, це суттєво ускладнило перекидання російських сил і стало однією з причин уповільнення наступу РФ на південному напрямку.

