'Ми досі недооцінюємо, як змінилась війна': Волкер заявив, що Україна може навчати НАТО

За словами Волкера, Україна стала світовим лідером у новому способі ведення війни.

Україна стала лідером у способі ведення сучасної війни, зокрема за рахунок використання значно дешевших бойових систем, дронів та штучного інтелекту й має увійти в західну оборонну промисловість та навчати НАТО.

Про це в Одесі під час Чорноморського безпекового форуму (Black Sea Security Forum) заявив колишній спеціальний представник США у переговорах щодо України Курт Волкер.

За його словами, світ недооцінює, наскільки змінилася війна в Україні, адже сьогодні Україна стала світовим лідером у новому способі ведення війни.

"Україна розробляє надзвичайно ефективні та водночас недорогі системи. І це дає можливість застосовувати це озброєння значно частіше, ніж західні аналоги. Ми маємо навчатися в України. Адже сьогодні Україна стала світовим лідером у новому способі ведення війни. Саме тому Україна має увійти в західну оборонну промисловість і зокрема співпрацювати з НАТО", – підкреслив Волкер.

За його словами, цей досвід має використати НАТО та інтегрувати Україну в західну оборонну промисловість.

Він пояснив, що країни НАТО не мають такого досвіду, як Україна, бо не спостерігають, що реально відбувається на полі бою, що дає можливість постійно адаптуватися до нових викликів.

"Думаю, ми досі недооцінюємо, як війна змінилася в Україні, та те, як Україна розбудовує потужні військові спроможності, зокрема, завдяки використанню дешевих технологій, дронів, штучного інтелекту", - сказав Волкер.

Він заявив, що Україна створила дуже ефективні та сучасні військові системи, використовуючи дешеві технології. Перевага української зброї в тому, що її можна використовувати частіше та більш масово ніж дорогі західні системи.

Інші заяви Волкера

Нагадаємо, раніше американський дипломат, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер указав, що НАТО – це золотий стандарт. На його думку, Україна не повинна відмовлятися від мети стати повноправним членом альянсу. Водночас він констатував, що Україна не отримаєте запрошення приєднатися "прямо зараз". Тому Україні зараз треба працювати над гарантіями безпеки з якомога більшою кількістю країн та перспективною може стати нордично-балтійсько-британська структура, до якої, у тому числі входить Польща.

