У 'ПриватБанку' подешевшав євро: актуальний курс валют на 23 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 23 вересня, зріс на 5 копійок і становить 44,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 51,60 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,35 гривні, а євро - за курсом 50,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу подорожчав на 21 копійку і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 26 копійок і становить 51,55 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 23 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,79 гривні за долар, таким чином українська валюта просіла на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,33 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 3 копійки і складає 45,03 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,56 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 8 копійок і становить 51,77 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,10 гривні за євро.

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