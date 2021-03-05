Таким чином Метінвест повністю забезпечить власні потреби в коксівному вугіллі для виробництва чавуну.

Компанія Метінвест придбала додатковий пакет акцій найбільшого в Україні виробника коксівного вугілля - «Покровська вугільна група». До складу групи входять кілька підприємств, ключовими з яких є шахтоуправління «Покровське» та Свято-Варваринська збагачувальна фабрика.

Таким чином Метінвест збільшив частку в «Покровській вугільній групі» до рівня контрольної, повідомили в компанії.

«Це важливе для нас придбання. Упродовж останніх кількох років Група зазнавала постійного дефіциту коксівного вугілля. Наразі ми досягли повного рівня самозабезпеченості цією сировиною, що робить нашу вертикальну інтеграцію ще сильнішою. Наступним кроком стане інтеграція нових активів до Групи задля посилення синергії. Впевнений, що у складі Метінвесту Покровська вугільна група зможе підвищити свою ефективність, а її співробітники зможуть відчути переваги корпоративної культури з високими соціальними гарантіями», - заявив Юрій Риженков, генеральний директор Групи Метінвест.

Повідомляється, що завдяки консолідації придбаних активів Метінвест повністю забезпечить власні потреби в коксівному вугіллі для виробництва чавуну.

Разом підприємства Групи здійснюють видобуток рядового вугілля, його збагачення та подальший продаж у вигляді вугільного концентрату. Вони розташовані на межі Дніпропетровської та Донецької областей, поблизу коксохімічних підприємств Групи.

Підкреслюється, що всі придбані активи розташовані на підконтрольній Україні території.

Шахтоуправління «Покровське» виробляє високоякісне вугілля марки К, яке використовують для виробництва металургійного коксу. Станом на 1 січня 2019 року мінеральні ресурси й запаси шахтоуправління «Покровське» за методологією JORC становили відповідно 248 млн тонн і 151 млн тонн, яких вистачить для забезпечення видобутку щонайменше на 30 років.

Свято-Варваринська збагачувальна фабрика – одне з найбільших збагачувальних підприємств в Україні. Проєктна потужність збагачення становить близько 8 млн тонн рядового коксівного вугілля на рік.

У 2020 році обсяги видобутку рядового вугілля Покровської вугільної групи становили 6,2 млн тонн, що на 55% більше, ніж у 2018 році, а виробництво вугільного концентрату – 3,2 млн тонн, що на 39% більше, ніж у 2018 році.

«Отримання ефективного контролю над Покровською вугільною групою стало можливим завдяки тому, що Метінвест придбав 24,77% акцій цього бізнесу в липні 2018 року, а також опціону на придбання решти 75,22% у інших співінвесторів за умови отримання всіх необхідних державних та інших дозволів. У жовтні 2020 року Метінвест отримав дозвіл Антимонопольного комітету України терміном на один рік для отримання контролю над деякими підприємствами, що входять до Покровської вугільної групи», - йдеться у прес-релізі Метінвесту.

Наголошується, що у 2019-2020 роках, враховуючи потенційну інтеграцію з Метінвестом, Покровська вугільна група провела реструктуризацію значної частини своїх кредитів і позик. Станом на 31 грудня 2020 року, зовнішній борг Покровської вугільної групи становив 535 млн доларів США. Переважно це реструктуризована кредитна лінія на суму 480 мільйонів доларів США з терміном погашення у 2030 році. Метінвест має намір застосовувати виважений підхід до управління борговим портфелем Покровської вугільної групи.

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Автор: УНІАН