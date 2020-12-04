На двох активістів поліцейськими на місці складені адміністративні протоколи.

Мітингувальники-підприємці почали зносити паркан біля Верховної Ради України.

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Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники обмежують доступ народним депутатам України на територію Верховної Ради та блокують рух транспорту.

За даними прес-служби поліції Києва в Facebook, на двох активістів поліцейськими на місці складені адміністративні протоколи за порушення ст.173 (дрібне хуліганство).

Для відновлення правопорядку правоохоронці змушені створювати живі коридори та відтісняти громадян для безперешкодного проходу та проїзду автотранспорту. Тому, періодично між протестувальниками та правоохоронцями виникає словесні перепалки й короткочасні бійки.

Що цьому передувало

Сьогодні, 4 грудня, підприємці знову зібралися під Верховною Радою України з протестом проти фіскалізації та вимагають прийняти законопроекти про її скасування.

1 грудня Верховна Рада в ході засідання прийняла закон, що передбачає відстрочку використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

Впровадження в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) має відбуватися у три етапи. Перший етап стартував 1 серпня, і він передбачав добровільну установку додатка РРО бізнесом у 2020 році.

Другий етап повинен був початися 1 січня 2021 року, коли сфера використання PPO буде розширена на критичні, так звані ризиковані, сфери бізнесу. Це стосується тільки текстильних товарів, вживаних товарів, готельного, ресторанного бізнесу, торгівлі через Інтернет. Це сфери бізнесу, які несуть найбільші ризики приховування операцій.

Третій етап з 1 квітня 2021 року передбачав впровадження РРО для всіх фізосіб-підприємців другої та третьої групи.

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Автор: Богдан Слуцький