В більшості випадків банки можуть розкривати дані клієнтів лише за рішенням суду.

У Національному банку України заявили, що наразі не існує можливості фінансово обмежувати людей, які ухиляються від мобілізації.

"В рамках того законодавчого поля, яке існує на сьогодні, я, відверто кажучи, такої можливості не бачу. На сьогодні будь-яка інформація, яка є в банках і стосується кожної конкретної особи, може розкриватися тільки в окремих випадках. В більшості випадків - за рішенням суду. Тобто окремі правоохоронні органи мають більше можливостей, але все ж таки вони не безмежні", - сказала заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в ефірі "Ми-Україна".

Вона зазначила, що Україна представляє себе як цифрову країну, тому їй не варто вдаватися до "таких фінансових репресій".

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"Мають бути задіяні інші механізми. Я не військова, але я думаю, що ті бази даних, які мають наші воєнкоми, ті плани мобілізації - всього цього можна в цивілізований спосіб досягти", - додала Рожкова.

Можливі нові правила мобілізації:

Раніше Кабмін вніс в парламент законопроект, який передбачає скасування в Україні такого поняття як "обмежено придатний до військової служби". Згідно з ним, чоловіків можуть розподіляти на придатних та непридатних. Також законопроект передбачає:

зменшення призовного віку до 25 років;

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

скасування строкової військової служби і запровадження для всіх громадян молодше 25 років базової загальновійськової підготовки;

обмеження прав людей, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Днями у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки повідомили, що розглядають цей закопроект постатейно. Рішення можуть ухвалити вже 8-9 січня.

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