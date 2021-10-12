Економісти не вірять в те, що наша країна оговтається після удару, нанесеного пандемією коронавірусу.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2021 році до 3,5% - порівняно з 4% у попередньому прогнозі.

Про це йдеться у документі World Economic Outlook.

"Перегляд у бік зниження прогнозу на 2021 рік відображає зниження рейтингу для країн із розвиненою економікою – частково через перебої в постачаннях, і для країн, що розвиваються, з низькими доходами, – переважно через погіршення динаміки пандемії", – йдеться у повідомленні.

При цьому МВФ підвищив очікування зростання економіки України у 2022 році до 3,6% (у попередньому прогнозі йшлося про зростання на 3,4%).

Це значно менше середньосвітових показників: експерти вважають, що у 2021 і 2022 роках зростання світової економіки складе 5,9% і 4,9% відповідно.

Крім того, у МВФ бачать передумови до значного зростання споживчих цін для українців - на 9,5% і 7,1% у 2021 і 2022 роках відповідно.

Читайте такожМісія МВФ сьогодні починає свою роботу в УкраїніОднак експерти вважають, що в Україні очікується помітне зниження рівня безробіття - до 8,7% в 2022 році з 9,7% в цьому.

Опублікований документ містить і макроекономічні оцінки, згідно з якими у 2026 році економіка України ростиме на 4% на рік при середньорічній інфляції 5% і дефіциті поточного рахунку 4% ВВП.

Як вже повідомляв УНІАН, прем'єр Денис Шмигаль вважає, що цього року Україна отримає наступний транш за програмою співпраці з МВФ.

Автори: Богдан Слуцький, Станіслав Кожемякін