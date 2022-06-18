Вторгнення РФ в Україну обернулося крахом для біткоїна і всіх інших криптовалют.

На тлі стрімкого обвалу криптовалютного ринку найбільша кріптовалютная біржа США Coinbase звільняє 18% співробітників.

Як повідомляє Reuters, будуть звільнені 1100 осіб.

Спад крипторинку пов'язують з надзвичайною волатильністю, оскільки інвестори виходять з ризикованих активів через побоювання рецесії. Також інвестори побоюються, що високі показники інфляції змусять Федрезерв США активніше підвищувати процентні ставки.

"Рецесія може призвести до чергової крипто-зими та може тривати досиь довго", — зазначив СЕО Coinbase Брайан Армстронг.

Війна в Україні та курс біткоїна:

Вторгнення РФ в Україну обернулося крахом для біткоїна і всіх інших криптовалют.

Станом на 9 травня 2022 року вартість біткоїна опустилася нижче позначки 32,7 тисячі доларів, досягнувши рівня літа 2021 року. Тільки за один місяць перша криптовалюта впала на 13% і втратила більшу частину своєї вартості після того, як в листопаді минулого року досягла рекордного рівня в 69 тисячі доларів.

Серед десяти криптовалют з найбільшою ринковою капіталізацією, крім біткоїна та ефіру, найбільше впала Cardano, яка втратила 10%; Solana – 8%, BNB – 6,1% і Ripple – 5,7%.

13 червня 2022 біткоїн впав до 18-місячного мінімуму. Ціна криптовалюти подолала психологічну позначку у 25 тисяч доларів.

18 червня 2022 курс біткоїн встановив новий антирекорд.

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