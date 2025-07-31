ЄС чітко висловив свою серйозну стурбованість щодо прийнятого напередодні закону про НАБУ і САП.

Європейський Союз не має наміру зупиняти фінансову допомогу для України. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє під час брифінгу.

"Я можу підтвердити, що таких планів, як заморожування коштів ЄС, немає. Наразі важливо, щоб в Україні були незалежні антикорупційні органи, і щоб Україна впровадила реформи, необхідні для дотримання верховенства права", - сказав він.

За словами Мерсьє, ЄС чітко висловив свою серйозну стурбованість щодо ухваленого закону про НАБУ та САП минулого тижня.

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"Відтоді ми тісно контактуємо з українською владою, щоб виправити ситуацію. Тож наші меседжі весь цей час були дуже чіткими. Україна повинна… зберегти незалежні антикорупційні органи", - додав речник Єврокомісії.

Допомога Україні від ЄС - останні новини

Раніше ЗМІ написали, що Європейська комісія попередила Україну, що може зупинити усю фінансову допомогу країні, якщо Київ буде чинити тиск на антикорупційні органи. Пізніше в ЄС спростували це, заявивши, що черговий транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility буде наданий Києву у меншому обсязі, ніж планувалося, через невиконання Києвом 3 із 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє повідомив, що в України є ще рік, аби завершити реформи. Вони включають кроки щодо децентралізації виконавчої влади, реформування механізмів повернення активів та відбір суддів до Вищого антикорупційного суду країни.

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