Для розблокування наступних траншів допомоги від ЄС та МВФ, Україні необхідно здійснити низку реформ.

Дефіцит фінансування України значно зросте наступного року, якщо Росія продовжить інтенсивно бити по всій країні, а уряд не відреагує на вимоги іноземних кредиторів щодо реформ. Про це пише видання Reuters.

Зазначається, що український уряд витрачає більшу частину державних доходів на армію та фінансує соціальні та гуманітарні витрати за рахунок іноземної допомоги, яка вже склала 139 мільярдів доларів з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Як пише Reuters, згідно з опитуванням економістів, Україні знадобиться від 39 мільярдів доларів – сума цього року – до близько 58 мільярдів доларів зовнішнього фінансування лише наступного року. Це завдання нагальне.

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"Ключове завданням для уряду зараз - пошук 10-15 мільярдів доларів на додаток до того обсягу допомоги, який партнери вже обіцяли на 2026 рік", – цитує видання дослідницьку записку київського інвестиційного фонду ICU.

Ці переговори можуть ускладнитися після того, як Україна не виконала ключові реформи, узгоджені з кредиторами, включаючи призначення суддів та інших ключових посадовців, а президент посилив контроль над двома основними відомствами, що розслідують корупцію.

"Цей крок президента Володимира Зеленського спричинив найбільші вуличні протести в Україні часів війни та викликав різку критику з боку європейських союзників Києва, які чітко дали зрозуміти, що рішучі антикорупційні заходи є ключовими для прагнень країни до вступу до ЄС", - йдеться у матеріалі.

Зеленський подав до парламенту новий законопроект, пообіцявши відновити незалежність інституцій, створених для викорінення корупції. Але певна шкода вже завдана, кажуть експерти.

"Хоча Європа навряд чи відмовиться від підтримки України, майбутня фінансова та військова підтримка, ймовірно, буде піддана набагато пильнішій увазі, що призведе до затримок, які Україна навряд чи може собі дозволити", – зазначила старший економіст Oxford Economics Євгенія Слєпцова.

Затримка з реформами

Щоб розблокувати наступні транші багаторічних кредитних програм від Європейського Союзу та МВФ, Україні необхідно здійснити реформи, які включають наймання більшої кількості суддів до найвищого антикорупційного суду, реформування агентства, відповідального за управління націоналізованими активами, та призначення керівника Бюро економічної безпеки.

У першому кварталі цього року Україна не виконала кілька цільових показників фінансування в рамках чотирирічної програми допомоги Україні на 50 мільярдів євро. У червні Київ запросив 3 мільярди євро замість 4,5 мільярда, які мав отримати за другий квартал.

У Міністерстві економіки заявили, що Україна виконує всі свої зобов'язання, попри виклики воєнного часу, і очікує транш на суму близько 3 мільярдів євро у серпні. Відомство сподівається отримати решту траншу у розмірі 1,45 мільярда євро пізніше.

За словами чиновників, Україна також має програму підтримки з МВФ на суму 15,5 мільярда доларів і планує переговори щодо нової програми кредитування.

Чиновники кажуть, що уряд працює над впровадженням усіх необхідних кроків реформ, але деякі складніші завдання потребують більше часу.

Минулого року українська економіка зросла на 2,9%, але цього року Нацбанк знизив свій прогноз до 2,1%, оскільки надії на швидке завершення війни, яке передбачав президент США Дональд Трамп, згасли.

"Хоча багато хто з нас раніше вважав, що 2026 рік буде легшим, зараз ми очікуємо, що війна продовжиться і наступного року", – зазначила дослідниця Інституту економічних досліджень Олександра Бетлій.

Серед слабких місць економіки вона назвала гірничодобувну промисловість та сільське господарство.

"Аналітики зазначили, що Україна не зможе суттєво скоротити свої оборонні витрати наступного року, навіть якщо цього року буде домовлено про припинення вогню, враховуючи, що її набагато більший сусід Росія збільшив військові витрати до рекордних рівнів", - пише Reuters.

Міжнародна допомога Україні - головні новини

Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє раніше заявив, що черговий транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility буде наданий Києву у меншому обсязі, ніж планувалося. Причина полягає у невиконанні 3 із 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

Деякі ЗМІ пов’язали зменшення допомоги з прийнятим скандальним законом про НАБУ і САП. Проте за даними Bloomberg, скорочення фінансової допомоги Україні від Євросоюзу пов’язане саме з невиконанням трьох реформ, необхідних для отримання повної виплати.

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