Регулятор з початку повномасштабного вторгнення профінансував держбюджет уже на 100 млрд грн.

Національний банк України негайно відмовиться від практики фінансування державного бюджету за допомогою прямої купівлі військових облігацій у Міністерства фінансів, щойно завершиться війна або ризики фінансового сектору будуть зведені до мінімуму.

Про це заявив голова Національного банку Кирило Шевченко в інтерв'ю виданню The Asahi Shimbun.

"Наша позиція незмінна. Ми розуміємо, що фінансування бюджетних потреб з центрального банку є винятком лише в умовах воєнного стану. І як тільки ми виграємо або ризики фінансового сектору будуть зведені до мінімуму, центральний банк негайно відмовиться від цієї практики. Ми повернемося до режиму плаваючого обмінного курсу та наших ринкових інструментів, включаючи ключову ставку, яку ми зазвичай використовуємо", - підкреслив Шевченко.

Довідка УНІАН. Національний банк з початку повномасштабного вторгнення купив у Міністерства фінансів військових облігацій на 100 млрд грн для фінансування видатків державного бюджету.

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