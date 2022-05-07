На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії Україна завершила квітень з дефіцитом бюджету в 125 млрд грн.
Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, доповідаючи про стан виконання державного бюджету в умовах воєнного стану, під час наради під головуванням президента з актуальних питань діяльності виконавчої влади.
Як повідомляє прес-служба Глави держави, в нараді також взяли участь керівник Офісу глави держави і його заступники, а також прем'єр-міністр і члени уряду.
Так, за словами Марченка, країна завершила квітень з дефіцитом в 125 млрд грн. При цьому надходження від податкової та митниці склали 53 млрд грн, що перевищило очікування, а на травень заплановано 57 млрд грн надходжень.
За словами міністра, щомісячний дефіцит планують погашати завдяки міжнародним грантам і кредитам.
Марченко додав, що тривають переговори про міжнародні гранти в обсязі 11 млрд доларів, з них 5 млрд доларів Україна вже отримала.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Станом на 6 травня 2022 року збитки України від війни перевищили $600 мільярдів.
- За даними Державної казначейської служби станом на 2 травня, у квітні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 76,2 млрд гривень.
- В цілому, за січень-квітень 2022 року до державного бюджету надійшло 412,5 млрд грн, у тому числі до загального фонду - 365,9 млрд гривень.
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