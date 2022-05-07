Україна завершила квітень з дефіцитом бюджету 125 млрд грн.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії Україна завершила квітень з дефіцитом бюджету в 125 млрд грн.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, доповідаючи про стан виконання державного бюджету в умовах воєнного стану, під час наради під головуванням президента з актуальних питань діяльності виконавчої влади.

Як повідомляє прес-служба Глави держави, в нараді також взяли участь керівник Офісу глави держави і його заступники, а також прем'єр-міністр і члени уряду.

Так, за словами Марченка, країна завершила квітень з дефіцитом в 125 млрд грн. При цьому надходження від податкової та митниці склали 53 млрд грн, що перевищило очікування, а на травень заплановано 57 млрд грн надходжень.

За словами міністра, щомісячний дефіцит планують погашати завдяки міжнародним грантам і кредитам.

Марченко додав, що тривають переговори про міжнародні гранти в обсязі 11 млрд доларів, з них 5 млрд доларів Україна вже отримала.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Станом на 6 травня 2022 року збитки України від війни перевищили $600 мільярдів.

За даними Державної казначейської служби станом на 2 травня, у квітні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 76,2 млрд гривень.

В цілому, за січень-квітень 2022 року до державного бюджету надійшло 412,5 млрд грн, у тому числі до загального фонду - 365,9 млрд гривень.

Вас також можуть зацікавити новини:

У НБУ розповіли про ситуацію в банківській системі України

Інфляція під час війни: у Нацбанку розповіли, що в Україні буде з цінами до кінця року

У Нацбанку розповіли, як війна вдарила по міжнародних резервах України