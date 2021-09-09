Наступного року зниження темпів інфляції триватиме - вона поступово повернеться до мети 5%.

За очікуваннями Національного банку, протягом вересня-жовтня інфляція залишатиметься в діапазоні 10-11%, а в останні місяці року сповільниться нижче 10%.

Як повідомляється в матеріалах регулятора, наступного року зниження темпів інфляції триватиме – вона поступово повернеться до мети 5%.

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"Уповільненню інфляції сприятимуть вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року, корекція світових цін на сировинні товари та надходження нового більшого врожаю сільськогосподарських культур. Стримуючий вплив на цінову динаміку також матиме посилення монетарної політики Національного банку", - йдеться в повідомленні.

У НБУ також зазначили, що інфляція протягом останніх місяців перевищує 10% під впливом як тимчасових, так і фундаментальних факторів. Так, у липні 2021 року споживчі ціни зросли на 10,2% у річному вираженні, що відповідало останньому макроекономічному прогнозу. За попередніми оцінками Національного банку, в серпні інфляція і далі прискорювалася.

"Незважаючи на корекцію вартості окремих продуктів харчування та поступове вичерпання ефекту низької бази порівняння, збереження високих світових цін на енергоносії та продовольство мало значний внесок у загальну інфляцію. Несприятливі погодні умови в липні-серпні також позначилися на вартості ряду продуктів харчування на внутрішньому ринку", - сказано в матеріалах Нацбанку.

Відзначається, що на початку III кварталу економіка стрімко відновлюється завдяки високим врожаям, сприятливим зовнішнім умовам, стійкому споживчому попиту і пожвавленню інвестиційної активності. Враховуючи економічне відновлення, посилення міграційного тиску та вплив структурних факторів, темпи зростання заробітних плат залишаються значними. Швидке підвищення реальних доходів громадян підтримує високий внутрішній попит.

"У той же час протягом останніх місяців базова інфляція стабілізувалася, зокрема завдяки корекції цін на соняшникову олію і зміцненню курсу гривні. Останнє обумовлено як сприятливою зовнішньою кон'юнктурою для українських експортерів, так і виваженою монетарною політикою Національного банку", - зазначає регулятор.

Інфляція в Україні:

Споживча інфляція в Україні в липні в річному вираженні - в порівнянні з липнем 2020 року склала 10,2%, прискорившись з 9,5% в червні.

Автор: Катерина Жирій