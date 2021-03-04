Згідно з матеріалами регулятора, основним припущенням, яке правління Національного банку України бере до уваги, залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Національний банк України підвищує облікову ставку до 6,5% річних.

Про це сказано в матеріалах НБУ.

Читайте такожНБУ зберіг облікову ставку на історичному мінімумі

"Правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 6,5% річних. Це рішення спрямоване на поступове повернення інфляції до мети в умовах відновлення як світової, так і української економіки", - сказано в документі.

Згідно з матеріалами регулятора, основним припущенням, яке правління Національного банку України бере до уваги, залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Національний банк України очікує подальшого прогресу України в переговорах з МВФ. Співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами важлива для фінансування бюджетних потреб та надання економіці додаткових стимулів для зростання. Завдяки цьому Україна також зможе підтримувати міжнародні резерви на рівні близько 30 млрд дол.",- повідомили в НБУ.

Ключовим ризиком для макрофінансової стабільності, на думку регулятора, як і раніше залишається посилення карантинних обмежень як в Україні, так і у світі для протидії поширенню пандемії COVID-19. Актуальними також є такі ризики, як волатильність на світових ринках капіталу, більш різке погіршення умов торгівлі та ескалація військового конфлікту на сході країни або її кордонах.

Відзначається, що рішення про підвищення облікової ставки було прийнято з урахуванням балансу ризиків і істотного посилення фундаментального інфляційного тиску протягом останніх місяців.

"Національний банк України готовий до більш рішучого підвищення облікової ставки для обмеження фундаментального інфляційного тиску, стабілізації очікувань і приведення інфляції до мети", - сказано в документі.

Варто відзначити, що регулятор підвищив облікову ставку вперше з вересня 2018 року.

Що цьому передувало

Національний банк України в червні 2020 року знизив облікову ставку до історичного мінімуму в 6% річних.

У липні, вересні, жовтні, грудні та січні 2020 Нацбанк зберігав облікову ставку на рівні 6%.

У грудні 2020 року Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6% вчетверте поспіль.

Національний банк України очікує прискорення інфляції в першому півріччі 2021 року з поверненням в цільовий діапазон 5% ± 1 п.п. в першому півріччі 2022 року.

21 січня 2021 року НБУ зберіг облікову ставку на історичному мінімумі.

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Автор: Катерина Жирій