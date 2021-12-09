Інфляція знижується повільно внаслідок ряду факторів.

Інфляція в Україні продовжить поступово знижуватися в кінці цього року і протягом всього 2022 року.

Про це йдеться в матеріалах Національного банку України.

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У жовтні зростання споживчих цін пригальмувало до 10,9% в річному вимірі.

"За оцінками Національного банку, в листопаді інфляція продовжила сповільнюватися. Цьому й надалі сприяли вичерпання низької торішньої бази порівняння, кращі нинішні врожаї, адміністративні рішення щодо тарифів ЖКГ та вплив попередніх рішень щодо посилення монетарної політики. Ефекти від поточного ослаблення гривні до долара США частково компенсуються її зміцненням до інших валют країн - основних торгових партнерів", - йдеться в повідомленні.

Втім, як зазначає регулятор, інфляція знижується повільно внаслідок ряду факторів. Зокрема, посилюється тиск на ціни широкого переліку товарів і послуг споживчого набору через вторинні ефекти від подорожчання продовольчих товарів і енергоносіїв. Також інфляцію підживлює збільшення витрат бізнесу на логістику та оплату праці.

Крім цього, посилення геополітичної напруги негативно позначається на вартості українських активів і стані валютного ринку. З урахуванням поточної ситуації світові ціни на газ і продовольство ймовірно будуть перевищувати попередньо очікувані рівні в майбутньому. Глобальна інфляція продовжує прискорюватися, що спонукає провідні центральні банки до швидшого посилення монетарної політики. Це, своєю чергою, призводить до зниження інтересу інвесторів до активів країн з ринками, що розвиваються.

"Інфляція продовжить поступово знижуватися в кінці цього року і протягом всього 2022 року. Продовольча інфляція буде сповільнюватися як завдяки високим нинішнім врожаям, так і корекції світових цін у 2022 році. Навесні також очікується зниження цін на газ в Європі після завершення опалювального сезону", - прогнозують в НБУ.

Споживча інфляція в Україні:

Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року - склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.

Споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2020 року - склала 11%, збільшившись з 10,2% у серпні та липні.

Кабінет Міністрів прогнозував уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року.

Споживча інфляція в Україні в жовтні в річному вираженні - порівняно з жовтнем 2020 року - склала 10,9%, незначно сповільнившись з 11% у вересні.

Згідно консенсус-прогнозу Міністерства економіки, середньорічний показник інфляції в Україні у 2022 році може знизитися до 8% з нинішніх 9,4%, які прогнозуються на кінець 2021 року.

Автор: Катерина Жирій