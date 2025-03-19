Зростання ВВП у лютому також відбулось завдяки пожвавленню у внутрішній роздрібній торгівлі.

У лютому 2025 року ВВП України зріс на 0,7%, а за підсумками перших двох місяців року - на 1,1%. Як повідомили у Міністерстві економіки, дещо нижчий початок року є віддзеркаленням нерівномірності тенденцій росту минулого року.

"Разом з тим наразі ми поки йдемо навіть трохи вище нашого прогнозу на 1 квартал. Основними факторами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість та внутрішня торгівля", - зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

За його словами, уповільнення темпів зростання економіки у лютому відбулося через ракетні обстріли об'єктів газовидобування та тимчасове зменшення активності експортерів. Водночас високе бюджетне фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, будівництва житла за програмами "єВідновлення" та "єОселя", а також закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК компенсували ці негативні чинники.

Відео дня

Зазначається, що зростання ВВП у лютому також відбулось завдяки пожвавленню у внутрішній роздрібній торгівлі. Також у лютому продовжували покращуватись споживчі настрої - ця тенденція спостерігається четвертий місяць поспіль.

Водночас в сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції через збільшення собівартості її виробництва. Також зафіксовано падіння у добувній промисловості через ракетні обстріли видобувної газової інфраструктури та падіння у транспорті через тимчасове зменшення активності експортерів.

У Мінекономіки нагадали, що у січні 2025 року зростання ВВП оцінюється на рівні 1,5%. Прогноз зростання ВВП, закладений до бюджету 2025 року - 2,7% за рік.

Зростання економіки України

У січні 2025-го економіка України зросла на 1,5%, тоді як в грудні минулого року зростання ВВП оцінюють на рівні 1,7%. Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

У Міжнародному валютному фонді повідомили, що за підсумками 2024 року реальне зростання ВВП оцінюють у 3,5%, але 2025 року воно може сповільнитися до 2-3% через дефіцит робочої сили, пошкодження енергетичної інфраструктури та тривалу війну.

Вас також можуть зацікавити новини: