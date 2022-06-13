Нацбанк: Має зрости здатність валютного ринку до самозбалансування / фото УНІАН, Максим Поліщук

Економіка України ще не готова до повернення плаваючого курсоутворення, оскільки для цього мають скластися відповідні макроекономічні передумови.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку.

Зазначається, що у валютного ринку має зрости здатність до самозбалансування.

"В іншому випадку корекція офіційного курсу лише створить зайвий шок для економічних агентів, погіршить очікування, змінить масштаб цін у країні на відповідний відсоток, проте тиск на гривню і на міжнародні резерви збережеться. Це, зокрема, пов'язано з поступовою заміною початкового психологічного шоку від війни економічною логікою ухвалення рішень населенням, імпортерами та експортерами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.

Курс гривні до євро в банківських обмінниках Києва у понеділок, 13 червня, зміцнився на 20 копійок - до 37,50 грн/євро. Курс гривні щодо долара не змінився з попереднього дня - 35,50 грн/дол. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 34,80 грн за дол., євро – 36,50 грн за євро.

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