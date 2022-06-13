Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.

Економіка України ще не готова до повернення плаваючого курсоутворення, оскільки для цього мають скластися відповідні макроекономічні передумови.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку.

Зазначається, що у валютного ринку має зрости здатність до самозбалансування.

"В іншому випадку корекція офіційного курсу лише створить зайвий шок для економічних агентів, погіршить очікування, змінить масштаб цін у країні на відповідний відсоток, проте тиск на гривню і на міжнародні резерви збережеться. Це, зокрема, пов'язано з поступовою заміною початкового психологічного шоку від війни економічною логікою ухвалення рішень населенням, імпортерами та експортерами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.

Курс гривні до євро в банківських обмінниках Києва у понеділок, 13 червня, зміцнився на 20 копійок - до 37,50 грн/євро. Курс гривні щодо долара не змінився з попереднього дня - 35,50 грн/дол. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 34,80 грн за дол., євро – 36,50 грн за євро.

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