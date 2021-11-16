Ціна пам'ятної банкноти номіналом 20 гривень – 34 гривні, пам'ятної банкноти номіналом 200 гривень – 214 гривень.

Національний банк України продовжує випуск серії пам'ятних банкнот, присвячених 30-річчю Незалежності України, та вводить в обіг 19 листопада 2021 року ще дві тематичні пам'ятні банкноти номіналами 20 та 200 гривень.

Як повідомила прес-служба пам'ятні банкноти відтворюють дизайн банкнот номіналом 20 і 200 гривень і одночасно мають важливу відмінність – на їх лицьовій стороні нанесено айдентику (символіку) до святкування 30-ї річниці Незалежності України.

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Пам'ятна банкнота номіналом 20 гривень зразка 2014 року з підписом Голови Національного банку України серії ЯА має розмір 69 x 130 мм, а тираж – 30 000 штук.

Пам'ятна банкнота номіналом 200 гривень зразка 2019 року з підписом голови НБУ Кирила Шевченка серії ЯА має розмір 75 x 148 мм, а тираж – 30 000 штук.

Додатково на лицьовій стороні банкнот на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику - "30 років Незалежності України". Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.

Відзначається, що пам'ятні банкноти вже доступні в системі онлайн-замовлень, а також будуть реалізовуватися через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку (про початок реалізації буде повідомлятися на сайті інтернет-магазину додатково) і банками-дистриб'юторами ("Ощадбанк", "Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк").

Ціна пам'ятної банкноти номіналом 20 гривень – 34 гривні, пам'ятної банкноти номіналом 200 гривень – 214 гривень.

Незалежність України та пам'ятні монети:

У серпні 2021 року Національний банк України ввів в обіг дві пам'ятні банкноти номіналами 100 і 500 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України.

Автор: Катерина Жирій