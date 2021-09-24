Монети номіналом 5 і 10 гривень будуть введені в обіг з 27 вересня.

Національний банк України з 27 вересня вводить в обіг дві пам'ятні монети, присвячені 80-й річниці трагедії в урочищі Бабин Яр у Києві під час Другої світової війни.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

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Зокрема, монету номіналом 10 гривень зі срібла буде випущено тиражем 3 тис.штук. На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України (праворуч), під яким вертикальний напис під кутом УКРАЇНА; ліворуч номінал – 10 ГРИВЕНЬ (вертикально під кутом); в центрі на тлі концентричних кіл, що нагадують мішень, і фрагмента топографічного зображення Бабиного Яру, який нагадує цівки крові, – стилізована композиція – простромлене кулею серце; написи: БАБИН ЯР 1941 (угорі півколом), рік карбування монети 2021 (внизу).

На реверсі монети зображена художньо-образна композиція, яка відображає трагедію Бабиного Яру, – антропоморфні фігури, які ніби лежать під землею та уособлюють розстріляні сім'ї. Вгорі розміщено напис: 80-ТІ РОКОВИНИ ТРАГЕДІЇ в БАБИНОМУ ЯРУ.

Монета номіналом 5 гривень з нейзильберу буде випущена тиражем 20 тис.штук. На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України (праворуч), під яким вертикальний напис під кутом УКРАЇНА; ліворуч номінал – 5 ГРИВЕНЬ (вертикально під кутом); в центрі на тлі концентричних кіл, що нагадують мішень, і фрагмента топографічного зображення Бабиного Яру, що нагадує цівки крові, – стилізована композиція – простромлене кулею серце; написи: БАБИН ЯР 1941 (угорі півколом), рік карбування монети 2021 (внизу); логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України (угорі ліворуч).

На реверсі монети зображена художньо-образна композиція, яка відображає трагедію Бабиного Яру, – антропоморфні фігури, які ніби лежать під землею та уособлюють розстріляні сім'ї. Вгорі розміщено напис: 80-ТІ РОКОВИНИ ТРАГЕДІЇ в БАБИНОМУ ЯРУ.

Фальшиві та зношені монети:

За даними Нацбанку, кількість підроблених банкнот національної валюти в Україні у 2020 році зросла до 5,5 штуки на 1 млн справжніх купюр з 3 штук у 2019 році, але показник залишається стабільно низьким.

25 червня 2021 року Національний банк України виставив на аукціон брухт зношених і виведених з обігу монет загальною вагою близько 45,8 тонни.

Незручні монети:

7 липня 2021 року з'явилася інформація про те, що Національний банк України працює над зміною дизайну монет номіналом 1 і 2 гривні, щоб вони стали більш зручними у використанні.

Автор: Катерина Жирій