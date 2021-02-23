Регулятор також рекомендував банкам переглянути внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, щоб уникнути випадків відмови.

Національний банк України зобов'язав банки обслуговувати жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя без довідки внутрішньо переміщеної особи.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

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"Відсутність довідки внутрішньо переміщеної особи не є підставою для відмови в банківському обслуговуванні жителям Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що регулятор також порекомендував банкам переглянути внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, щоб уникнути таких випадків.

"Вимоги валютного законодавства та законодавства у сфері фінансового моніторингу не містять винятків та особливостей щодо таких осіб і не передбачають обов'язкового отримання довідки внутрішньо переміщеної особи", - сказано в повідомленні.

Анексія і позиція НБУ

У березні 2014 року в результаті невизнаного референдуму, що пройшов в Автономній Республіці Крим, Україна втратила контроль над півостровом. Кремль включив його до складу Російської Федерації.

З 7 серпня 2014 року Національний банк України зобов'язав банки країни призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою.

27 квітня 2020 року Національний банк України прибрав юридичні формальності для полегшення доступу до фінансових послуг для громадян України, які зареєстровані на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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Автор: Богдан Слуцький