Коригувальником став ігроман, який мав фінансові проблеми.

Співробітники Служби безпеки затримали ворожого коригувальника, за наведенням якого окупанти обстрілювали південно-східні позиції Збройних сил України.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі СБУ.

Зазначається, що уродженець Запорізької області був завербований співробітником Федеральної служби безпеки Росії через закриту проросійську групу в одному з месенджерів.

"Чоловік був ігроманом і мав фінансові проблеми, тому з легкістю погодився на пропозицію "підзаробити", - зауважили в СБУ.

Зазначається, що ФСБ особливо зацікавлена у розвідданих щодо позицій ЗСУ у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

"Інформатор хотів якнайшвидше отримати гроші, тому активно взаємодіяв із "замовником": після завдання авіаудару по одному з мостів у Запорізькій області він особисто перевіряв точність влучання", - розповіли у спецслужбі.

Представник ФСБ призначив агенту зустріч на тимчасово окупованій території Херсонської області. За свої "послуги" зрадник розраховував отримати 20 тис. грн.

Спецпризначенці СБУ затримали агента при спробі перебратися на непідконтрольну Україні територію. Наразі йому повідомлено про підозру. За рішенням суду його взято під варту.

Раніше в Миколаєві Служба безпеки України затримала агента ФСБ. Злочинець збирав інформацію про об'єкти критичної інфраструктури, місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

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