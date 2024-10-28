Загалом 646 378 громадян отримали 37,2 млн грн.

Держава здійснила перші виплати за програмою "Національний кешбек" - українці отримали кешбек за придбання українських товарів у вересні.

Загалом 646 378 громадян отримали 37,2 млн грн, повідомила перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко.

"Майже 650 тисяч українців отримали фінансову підтримку від держави, з них приблизно 10% - це люди старшого віку, у віці 60+. Цю виплату від держави громадяни можуть спрямувати, зокрема, на оплату комунальних послуг. Це особливо актуальне питання у період опалювального сезону. Тож надаємо громадянам підтримку, заохочуючи їх обирати українські товари", - розповіла Свириденко.

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Зазначається, що отримати кешбек можуть громадяни, які у вересні придбали українські товари на суму, що забезпечила кешбек понад 2 грн. Найбільше покупок з кешбеком у вересні українці зробили у великих торговельних мережах-учасниках програми - "АТБ", "Сільпо", "Фора", "Аврора", Novus, Varus, "Велмарт" та "ТРАШ!".

Усього 97 людей отримали кешбек на суму від 1000 до 3000 гривень:

77 громадян - понад 1000 грн;

15 - понад 2000 грн;

5 - максимальний кешбек у розмірі 3000 грн.

Станом на 28 жовтня до програми долучилося 2,4 млн українців, які оформили 2,6 млн карток. Понад 1,5 млн користувачів активували у "Дії" картки для виплат. На сьогодні загальна сума нарахованого кешбеку за жовтень - 104,6 млн гривень, що майже у 3 рази перевищує нарахування за вересень.

Повідомляється, що "Національний кешбек" від держави доступний вже на 295 тисяч українських товарів від 1469 місцевих виробників.

Кошти кешбеку не оподатковуватимуться. Витратити його можна на послуги - комунальні, медичні, транспортні та інші, або задонатити на ЗСУ. Зняти кошти з картки для виплат кешбеку не можна.

У міністертсві нагадали, що кешбек у розмірі 10% нараховується за придбання товарів українських виробників, що включені у програму, куплених в закладах торгівлі, які є учасниками програми. Максимальна сума виплат - 3 тис. грн на місяць.

Національний кешбек – головні новини

2 вересня у застосунку "Дія" розпочався бета-тест програми "Національного кешбеку", за якою при купівлі товарів вітчизняного виробника українці зможуть отримати 10% компенсації. Офіційно програма "Національний кешбек" стартувала 11 жовтня.

15 жовтня у "Дії" з’явилася функція перевірки товару на участь у програмі "Національний кешбек" за допомогою сканування штрихкодів.

Як йдеться у статті УНІАН, держава передбачила чіткий список послуг, на які можна витратити кошти кешбеку: медичні послуги, спорт, кіно, ресторани, оплата комунальних послуг, транспорту, мобільного зв'язку, а також на підтримку ЗСУ або купівлю військових облігацій. Кешбек, нарахований за поточний рік, можна використати до 31 січня 2025 року.

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