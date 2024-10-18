Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в "Дії".

Українці з 22 по 31 жовтня отримають першу виплату "Національного кешбеку". Як повідомили у Міністерстві економіки, держава перерахує 646 378 українцям сумарно 37,2 млн грн, накопичені за покупки в вересні.

Витратити свій кешбек можна на послуги - комунальні, медичні, транспорт та інші. Або задонатити на Збройні Сили України чи придбати військові облігації.

"Кешбек є формою фінансової підтримки громадян від держави. Витратити ці кошти можна зокрема на комунальні послуги. Це особливо актуальне питання у період опалювального сезону. Крім того, ці кошти можна витратити на благодійність, задонатити на ЗСУ, придбати військові облігації, чи витратити на послуги. Для нас дуже важливо, щоб українці обирали українське", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Кошти будуть нараховані тим громадянам, які купували українські товари і сума кешбеку становила понад 2 грн за вересень. За результатами вересня таких споживачів виявилося 646 378. У інших або не було нарахувань або вони становили менш як 2 грн.

"Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в "Дії". Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек в жовтні. Хто не активував у "Дії" свою картку для виплат, а таких споживачів понад 300 тис. станом на кінець вересня, має це зробити. Кошти нікуди не зникнуть, будуть виплачені в листопаді", - зазначили у міністерстві.

Отриманий кешбек не буде оподатковуватись. Виплата кешбеку відбувається щомісячно, зі 20 числа наступного місяця за попередній, тобто в кінці жовтня споживачі отримають кешбек, накопичений за вересень, в кінці листопада – за жовтень.

Національний кешбек – що відомо

2 вересня у застосунку "Дія" розпочався бета-тест програми "Національного кешбеку", за якою при купівлі товарів вітчизняного виробника українці зможуть отримати 10% компенсації.

15 жовтня У "Дії" з’явилася функція перевірки товару на участь у програмі "Національний кешбек" за допомогою сканування штрихкодів.

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