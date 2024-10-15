Бета-тестування програми триває вже понад місяць.

У "Дії" з’явилася функція перевірки товару на участь у програмі "Національний кешбек" за допомогою сканування штрихкодів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сканер штрихкодів у Дії - додали новий інструмент до сервісу Нацкешбек. Тепер з Дією можете наперед дізнатися, чи нараховується кешбек за товар. Не потрібно уточнювати у касирів супермаркету чи шукати позначку на упаковці", - написав він у Telegram.

Для перевірки необхідно відкрити додаток "Дія", навести сканер на штрихкод – таким чином можна дізнатися, чи підпадає товар під програму. Федоров зазначив, що бета-тестування "Нацкешбеку" триває вже понад місяць.

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"Протягом цього часу ми не лише збираємо фідбек і дивимося, як працює сервіс, а й додаємо новий функціонал. Щоб вам було ще зручніше користуватися сервісом і підтримувати українських продавців та виробників", - додав міністр.

Національний кешбек – останні новини

2 вересня в державному застосунку "Дія" розпочався бета-тест програми національного кешбеку, за яким при купівлі товарів вітчизняного виробника українці зможуть отримати 10% компенсації. Кешбек можна буде витратити на медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування, комуналку, транспорт, мобільний зв’язок, донати на Сили оборони України, військові облігації та благодійність тощо.

Перші виплати українцям за програмою "Національний кешбек" розпочнуться з 20 жовтня за покупки у вересні. Станом на 16 вересня до програми долучилися 1,2 мільйона українців, 963 виробники та понад 171 тисяча товарів.

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