Середня накопичувальна пенсія в Україні за наявності 35 років трудового стажу складатиме близько 3 тисяч грн.

У разі введення в Україні накопичувальних пенсій, перші виплати українці зможуть отримати не раніше, ніж через 20 років.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

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Згідно з підрахунками Мінсоцполітики, Середня накопичувальна пенсія в Україні за наявності 35 років трудового стажу сановитиме понад 3 тисячі грн.

Що дасть накопичувальна пенсія:

При середній зарплаті в 15 тис. грн за 35 років роботи можна накопичити 445 тис. грн;

якщо людина отримуватиме пенсію протягом 15 років, накопичення дадуть їй додатково 3117 грн на місяць;

якщо середня солідарна пенсія на рівні 3624 грн, то в цілому людина отримає 6741 грн.

Що з цього приводу думають експерти:

Екс-міністр фінансів Ігор Уманський підрахував, що громадяни за 35 років зможуть накопичити тільки 250 тис. грн.

Уманський також озвучив ризики введення накопичувальної системи в обов'язковому порядку:

Тиск на Пенсійний фонд

"Після зниження ЄСВ урядом Яценюка він залишається стабільно дефіцитним. Бюджет щорічно спрямовує мільярди гривень, щоб перекрити потребу в коштах. Уряд пропонує відкусити від нього ще частину коштів і передати їх приватним компаніям. До того ж нова пенсійна система вимагатиме створення нових органів, фінансування яких також ляже на плечі держбюджету. Як Кабмін планує закривати цю дірку - відомо. З держбюджету", - зазначив експерт.

Інфляція

"При виході на заслужену пенсію може виявитися, що ваші накопичення за десятки років роботи знецінилися до мізерної суми", - заявив економіст.

Чутливість до криз

"Як показує практика, накопичувальна система під час економічної кризи менш стабільна. Думаю, нікому не потрібно пояснювати, що для України цей ризик особливо актуальний", - зазначив експерт.

Ненадійність приватних пенсійних фондів

"Ви можете взагалі втратити свої накопичення, якщо ваш фонд раптово "лусне". Ніяких гарантій на такий випадок не існує. У будь-якому випадку повернути вдасться далеко не все", - заявив експерт.

"У сухому залишку, все це більше схоже на перерозподіл потоків, а не на турботу про українців. І через деякий час ми можемо побачити не поодинокі протести ошуканих вкладників, а багатотисячні мітинги ошуканих накопичувачів. Солідарна система дійсно потребує реформування. Але краху можна уникнути не простим накопиченням систем, а повноцінним запуском економіки. Накопичувальні пенсії потрібні Україні. Але очевидно, що вони повинні бути впроваджені іншим шляхом. Особливо враховуючи майбутнє погіршення демографічної ситуації", - заявив експерт.

Своєю чергою, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. в. Птухи Лідія Ткаченко вважає, що визначити конкретні суми виплат поки взагалі неможливо.

"Середня пенсія 7000 і так буде дуже скоро, навіть без будь-яких подальших реформ. Якщо накопичувальні внески почнуть платити у 2023 році, пенсійні виплати, як щомісячні, почнуться в кращому випадку років через 15-20. Називати зараз будь-які суми виплат передчасно і недоречно", - говорить вона.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року був оприлюднений проект запуску накопичувальної пенсії.

Автор: Олена Коваленко