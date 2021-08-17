За словами економіста, за 35 років стажу з середньою зарплатою в Україні в 15 тисяч грн до пенсійного віку накопичити вийде трохи більше 250 тисяч грн.

Запуск в Україні накопичувальної пенсії - це перерозподіл потоків, а не реформа.

Таку думку в Telegram висловив економіст, екс-міністр фінансів Ігор Уманський.

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"Український уряд не залишає ідеї ввести другий рівень пенсійної системи - так звану обов'язкову накопичувальну систему. Вона має існувати паралельно з солідарною системою. Мінсоцполітики нещодавно ще раз запевнило, що робота двох систем не вдарить по кишені ані громадян, ані роботодавців. Задум службовців в тому, щоб відбирати частину коштів у Пенсійного фонду, і віддавати їх в управління приватним компаніям. 2% планується взяти по ЄСВ (ці гроші у нас йдуть до Пенсійного фонду), ще 2% - з ПДФО", - зазначив Уманський.

За словами економіста, за 35 років стажу з середньою зарплатою в Україні в 15 тисяч гривень до пенсійного віку накопичити вийде трохи більше ніж 250 тисяч гривень.

"Наш прем'єр-міністр навіть заявив, що збір в 4% дозволить до виходу на пенсію накопичити мільйон гривень. Але простий підрахунок показує, що за 35 років стажу з середньою зарплатою в Україні в 15 тисяч гривень до пенсійного віку накопичити вийде трохи більше ніж 250 тисяч гривень. Тобто, названу суму доведеться відкладати 140 років. Може ми чогось не знаємо і в Кабміні розробили еліксир безсмертя? Чи все-таки глава уряду просто бере казкові цифри зі стелі?",- зазначив економіст.

Ризики введення накопичувальної системи в обов'язковому порядку:

Тиск на Пенсійний фонд

"Після зниження ЄСВ урядом Яценюка він залишається стабільно дефіцитним. Бюджет щорічно спрямовує мільярди гривень, щоб перекрити потребу в коштах. Уряд пропонує відкусити від нього ще частину коштів і передати їх приватним компаніям. До того ж нова пенсійна система вимагатиме створення нових органів, фінансування яких також ляже на плечі держбюджету. Як Кабмін планує закривати цю дірку - відомо. З держбюджету", - зазначив експерт.

Інфляція

"При виході на заслужену пенсію може виявитися, що ваші накопичення за десятки років роботи знецінилися до мізерної суми", - заявив економіст.

Чутливість до кризи

"Як показує практика, накопичувальна система під час економічної кризи менш стабільна. Думаю, нікому не потрібно пояснювати, що для України цей ризик особливо актуальний", - зазначив експерт.

Ненадійність приватних пенсійних фондів

"Ви можете взагалі втратити свої накопичення, якщо ваш фонд раптово "лопне". Ніяких гарантій на такий випадок не існує. У будь-якому випадку повернути вдасться далеко не все", - заявив експерт.

"У сухому залишку, все це більше схоже на перерозподіл потоків, а не на турботу про українців. І через деякий час ми можемо побачити не поодинокі протести ошуканих вкладників, а багатотисячні мітинги ошуканих накопичувачів. Солідарна система дійсно потребує реформування. Але краху можна уникнути не простим накопиченням систем, а повноцінним запуском економіки. Накопичувальні пенсії потрібні Україні. Але очевидно, що вони повинні бути впроваджені іншим шляхом. Особливо враховуючи майбутнє погіршення демографічної ситуації", - заявив експерт.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року був оприлюднений проект запуску накопичувальної пенсії.

Автор: Олена Коваленко