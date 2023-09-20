Багато людей, які отримують соціальну допомогу, за словами Жолнович, бояться втратити цю залежність.

Аби Україна була успішною державою за 10 років, необхідно не роздувати існуючу кількість соціальних виплат, а спонукати людей розвиватися та йти "у вільне плавання".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час Міжнародного форуму сталого розвитку, зазначивши, що потрібно з нуля переформатувати новий суспільний договір про соціальну політику.

"Нам треба зламати все, що є сьогодні соціального, і просто з нуля переформатувати новий суспільний договір про соціальну політику в нашій державі. Багато взагалі громадян є в певному сенсі підлітками: "Держава винна нам: дбати, допомогати, але я не буду брати участі у своєму особистому розвитку, особистому житті, я не готовий брати відповідальність на себе". І це та філософія, яку ми точно мусимо зламати", - сказала міністр.

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За її словами, в міністерстві в результаті брейншторму сформували лозунг "Формуємо спроможності замість залежності". Жолнович зазначила, що багато людей з тих, хто отримує соціальну допомогу, не хочуть бути спроможними, їх влаштовує той стан, в якому вони знаходяться.

"Це здатність пристосовуватися: ти перебуваєш в зоні комфорту. Навіть якщо це дуже бідне житло, дуже маленька допомога. Але стабільна. Я чула таку фразу: "Нічого не принижує гідність так сильно як вчасно виплачена мізерна зарплата". Це не дозволяє людині відірватися, розвиватися, але і утримує її у незрозумілих, складних рамках", - сказала міністр.

Як зазначила міністр, дуже багато людей, які отримують соціальну допомогу, бояться втратити цю залежність, бояться йти у вільне плавання і формувати власну долю, хоча зрозуміло, що це ривок принесе набагато більше можливостей.

Жолнович наголосила: аби наша держава за 10 років була успішною, не можна роздувати ту кількість соціальних виплат, яка сьогодні є.

"Я думаю, що дуже небезпечно і ризиковано, коли з усіх екранів різних суспільних груп звучать тези: "А давайте ми ще цим піднімемо", - зазначила вона.

Також, за словами міністра, є велика проблема зі статусом ветерана: який це має бути статус, який обсяг пільг має надаватися та чи має надаватися взагалі.

"Більшість людей повернуться в звичайне цивільне життя і виглядає так: з одного боку людина має заробити і заплатити податок, щоб з іншого боку податок перейшов йому в якусь пільгу. Наскільки взагалі логічний такий перетік грошей? Ми повинні дуже зважено до того підходити", - сказала Жолнович.

Крім цього, міністр наголосила: необхідно зрозуміти, що соціальна політика - це не про виплати, не про роздування дрібних виплат.

"Це про підтримку. А підтримка, в першу чергу, це послуга. І якраз послуги в нас в Україні не вистачає. У нас немає фахівців, немає людей, що можуть провести людей крізь складний випадок. У нас дуже мало сервісів, які швидко підхоплять людину і не дозволять їй скотитися у таку залежність, з якої вийти важко", - сказала вона.

Жолнович навела приклади: для внутрішньо переміщенних осіб задача соціальної допомоги в адаптації, наданні роботи та випуску в самостійність.

"Це комплекс послуг. Людина, що втратила кінцівку: запротезувати, навчити використовувати той протез, перенавчити, знайти роботу і випустити в світ. І так по кожному напрямку. Коли ми говоримо про якийсь життєвий випадок ми повинні точно розуміти алгоритм дій. І це те, над чим ми працюємо", - резюмувала міністр.

Соціальна сфера в Україні

У проекті держбюджету на 2024 рік передбачено, що видатки бюджету на соціальну сферу складуть 469 млрд грн, що на 25 млрд більше, ніж цього року.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно анонсував суттєву індексацію пенсій наступного року, а також доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю підготувати основу підвищення мінімальної зарплати в Україні вже в першому півріччі 2024 року.

Кабінет Міністрів у проекті державного бюджету України на 2024 рік заклав двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Зокрема, з 1 січня 2024 року планують підвищити "мінімалку" до 7100 грн; з 1 липня 2024 року - до 8000 грн.

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