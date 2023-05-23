Зловмисники отримали доступ до рахунків понад 1,5 тисячі громадян і привласнили їхні гроші.

У Львові співробітники управління протидії кіберзлочинам у співпраці зі службою безпеки "ПриватБанку" затримали вісьмох членів злочинного угрупування, які ошукували українців за допомогою фішингу. Про це повідомила прес-служба банку.

Зазначається, що зловмисники створювали та розсилали через соціальні мережі та месенджери фішингові посилання під приводом оформлення грошової допомоги від президента України, ООН, UNICEF та інших організацій. Інтерфейс шахрайських сайтів був подібним до офіційних урядових ресурсів і сайтів банківських установ.

"У такий спосіб шахраї отримали доступ до рахунків понад півтори тисячі громадян і надалі привласнили їхні гроші", - повідомили у банку.

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В оселях та в автівках зловмисників працівники поліції провели обшуки та вилучили чотири десятки мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки та SIM-картки, що використовувалися у протиправній діяльності. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження, шахраїв затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У "ПриватБанку" нагадали, що передача особистих даних третім особам, тим більше через відкриті джерела та невідомі сайти, несе потенційну загрозу використання цих даних шахраями.

"Через фішингові сайти шахраї викрадають гроші, паролі, секретні карткові реквізити та персональні дані. Користуйтесь лише офіційними сайтами та каналами отримання інформації, перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та вводите свої персональні дані", - йдеться у повідомленні.

Шахрайство в Україні - деталі

Національний банк з метою зниження ризиків шахрайства встановив до надавачів платіжних послуг вимогу застосувати посилену автентифікацію користувачів. Відтепер надавачі платіжних послуг зобов’язані застосовувати посилену автентифікацію користувачів під час отримання ними дистанційного доступу до рахунків та будь-яких інших дій у разі підозри вчинення шахрайства чи інших неправомірних дій.

У Києві шахрай виманював гроші у родичів зниклих безвісти військовослужбовців Збройних сил України. Його жертвами стали щонайменше шість людей.