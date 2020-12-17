Кращою основною світовою валютою у світі цього року стала шведська крона.

Шведська крона стала кращою основною валютою світу у 2020 році.

Читайте такожШвеція вивчає можливість переходу на цифрові валютиПро це повідомляє "РБК-Україна".

"Такий статус вона отримала завдяки швидкому відновленню після березневих мінімумів, що і дозволило їй стати кращою валютою за рік серед основних і другий у світі після гаїтянського гурда", - йдеться в повідомленні.

За даними Bloomberg, який порівняв процентну динаміку (проти долара США) декількох валют, Шведська крона змогла подолати весняний спад, викликаний пандемією коронавірусу, швидше швейцарського франка і данської крони.

"Однією з головних причин сили шведської валюти стала позиція Riksbank, який не став знижувати ставки для пом'якшення удару по економіці країни під час пандемії COVID-19", - підкреслює видання.

Зазначається, що Riksbank став першим центробанком світу, який на практиці застосував політику негативних ставок. У липні 2009 року він знизив ставку репо, яка є його основним інструментом грошово-кредитної політики, до 0,25%, що, своєю чергою, опустило прив'язану до неї ставку за депозитами до 0,25%.

Причому негативні ставки Riksbank ввів в період світової фінансової кризи 2008-2009 років. Надалі Riksbank піднімав ставку репо до 2,00% і опускав до -0,50%. 8 січня 2020 року регулятор підняв її з -0,25% до 0,00%, де вона і залишається досі.

До основних валют традиційно також відносять долар США, євро, фунт стерлінгів, японську єну, швейцарський франк, канадський долар.

Що цьому передувало

Курс біткойнів продовжує бити рекорди й сьогодні вранці подолав відмітку у 22 тисячі доларів за"монету".

Вчора біткойни вперше у своїй історії торгувався вище 20 тисяч доларів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що наступного року крипто-компанії вперше зможуть легально працювати в Україні. Однак тільки в тому випадку, якщо буде прийнятий відповідний закон.

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Автор: УНІАН