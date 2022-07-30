Нагадаємо, що за допомогою продажу валюти регулятор стримує курс долара та євро.

Нацбанк цього тижня купив у резерви 682 млн доларів (найбільша сума з листопада 2021 року).

Про це йдеться у даних НБУ.

При цьому, відповідно до опублікованих даних, регулятор продав з резервів лише 32,92 млн доларів, що є найменшою сумою інтервенцій з продажу валюти на ринок з кінця 2021 року. Донедавна регулятор мусив продавати близько мільярда доларів щотижня.

Нагадаємо, що за допомогою продажу валюти регулятор стримує курс долара та євро. Це необхідно, оскільки практично щоденний долар дорожчає (до 42 грн на долар на даний момент) через суттєву емісію гривні НБУ. І донедавна регулятор продавав долари у більшому обсязі, ніж купував.

Згідно з повідомленням НБУ, з початку року НБУ продав уже 15 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав – 2,8 млрд доларів та 110 млн євро.

При цьому НБУ посилив вимоги до небанківських обмінників щодо організації торгівлі готівкою. Зокрема, тепер інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню лише у форматі копії наказу (розпорядження).

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