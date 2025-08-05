Монета має номінал 5 гривень, тираж – 75 тис. штук.

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету із серії "Українська спадщина".

Як повідомила прес-служба регулятора, нова монета "Опішнянська кераміка" присвячена традиційному гончарному мистецтву, що сформувалося в селищі Опішня на Полтавщині і бере свій початок ще з XVII століття.

"Опішнянська кераміка стала знаковим явищем національної культури – як у мистецькому, так і в етнографічному вимірах. У 2012 році вона була внесена до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, що засвідчує її значущість як складової культурної ідентичності", - розповіли в НБУ.

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На аверсі монети в центрі зображено зооморфну скульптуру "Лев" авторства відомого українського гончара з Опішні Василя Омеляненка. На реверсі представлена стилізована композиція, сформована з елементів традиційного орнаментального декору опішнянських глиняних виробів, зокрема тарелей.

Монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж монети складає до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

Придбати пам’ятну монету "Опішнянська кераміка" можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 6 серпня. Реалізація цієї монети банками-дистриб’юторами здійснюватиметься поступово, у міру її відвантаження Банкнотно-монетним двором Нацбанку.

Пам’ятні монети НБУ - останні новини

25 квітня 2025 року Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Лось європейський". Ця тварина була занесена до Червоної книги України у 2017 році і стала символом відновлення природних екосистем Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

У грудні 2024 року НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену Архангелу Михаїлу. Образ цього святого присутній в атрибутиці українських військ і символізує боротьбу зі злом.

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