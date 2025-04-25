Вона відноситься до серії "Флора і фауна".

У п'ятницю, 25 квітня, Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Лось європейський".

Як повідомляється на сайті НБУ, лось європейський (Alces alces) був занесений до Червоної книги України ще у 2017 році. Він став символом відновлення природних екосистем Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

На аверсі монети розміщено малий Державний герб, символічне колесо життя, а також написи "Україна" та "5 гривень". Стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза" оповитий листям, навколо якого можна побачити лелеку чорного, коня Пржевальського, рись, зубра, лося та ведмедя бурого.

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На дзеркальному тлі розміщено назву заповідника двома мовами, логотип Банкнотно-монетного двору та рік карбування монети. На реверсі на тлі пейзажу зображені лось та лосиця з малям. Художником є Наталія Фандікова, а скульпторами - Анатолій та Володимир Демяненко.

Інші цікаві монети

Як повідляв УНІАН, ще 2023 року Національний банк представив пам'ятну монету "Український борщ". Її дизайн розробив відомий український художник Микола Кочубей.

Також в серії "Українська спадщина" з'явився набір з трьох срібних монет "Щедрик - колядка дзвонів". Його присвятили українській колядці "Щедрик", яка стала відомою на весь світ.

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