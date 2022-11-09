Україна побачила вияв справжньої солідарності з боку Євросоюзу, вважає президент.

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність Європейській комісії за рішення щодо надання Україні у 2023 році пакету макрофінансової допомоги в розмірі 18 млрд євро.

Разом протистоїмо агресії Росії, разом відбудовуватимемо Україну, разом будемо в ЄС, написав очільник держави у Twitter.

"Вдячний Єврокомісії та президенту Урсулі фон дер Ляєн за оголошення про пакет фінансової підтримки обсягом 18 млрд евро на 2023 рік. Це вияв справжньої солідарності з боку ЄС", - зазначив глава держави.

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Єврокомісія буде працювати з державами-членами Євросоюзу, зокрема, з Угорщиною, щоб забезпечити необхідну одностайність для схвалення мільярдного пакета допомоги українській державі, повідомив віце-президент ЄК Валдіс Домбровскіс, пише "Європейська правда".

"Ми будемо вести дуже інтенсивну роботу з усіма державами-членами, в тому числі з Угорщиною. Ми обговоримо занепокоєння Угорщини з приводу цього питання і, я сподіваюся, знайдемо рішення", - сказав він.

Допомога Україні від ЄС - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови з Володимиром Зеленським заявила, що в Європейському Союзі мають намір запропонувати Україні допомогу у розмірі до 18 млрд євро.

7 листопада стало відомо, що влада Угорщини не підтримає цей план довгострокової фінансової допомоги нашій країні.

Сьогодні, 9 листопада, Європейська комісія представила пропозицію про надання Україні у 2023 році пакету макрофінансової допомоги в розмірі 18 млрд євро.

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