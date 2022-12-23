Основні послуги доставки листів та посилок будуть доступні майже кожен день.

Найбільші поштові оператори України оприлюднили графіки роботи на новорічні свята. Відділення "Нової пошти" та "Укрпошти" змінять свої звичні години роботи.

Так, відділення "Нової Пошти" зовсім не працюватимуть лише один день - 1 січня. У наступні дні встановлені такі години роботи:

25 та 26 грудня - звичайний графік;

31 грудня - відділення відкриються на годину раніше, але працюватимуть за графіком суботи;

7 січня - графік вихідного дня.

В "Укрпошті" заявили, що 1 січня всього в Україні працюватимуть 20 чергових відділень, але години їх роботи обмежені – більшість закриється о 15:00.

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При цьому Новий рік у столиці без перерв працюватимуть наступні відділення:

вул. Хрещатик, 22 - 10:00 - 18:00;

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 10:00 - 18:00;

просп. Повітрофлотський, 75 - 09:00 - 19:00;

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 09:00 - 19:00.

Нова Пошта та Укрпошта - що відомо

Два найбільших в Україні оператора поштового зв'язку, які здійснюють доставку листів і посил не тільки на території нашої країни, а й за її межі.

У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну українцям тимчасово були недоступні деякі послуги, зокрема доставка з популярного сайту AliExpress.com.

Вже з 15 червня Укрпошта відновила доставку відправлень з китайського інтернет-магазину. В цей же день з AliExpress відновила роботу і "Нова пошта". Варто відзначити, що особливою популярністю цей сайт в Україні користується в жовтні-листопаді, коли всі починають масово готуватися до новорічних свят.

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