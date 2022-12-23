Найбільші поштові оператори України оприлюднили графіки роботи на новорічні свята. Відділення "Нової пошти" та "Укрпошти" змінять свої звичні години роботи.
Так, відділення "Нової Пошти" зовсім не працюватимуть лише один день - 1 січня. У наступні дні встановлені такі години роботи:
- 25 та 26 грудня - звичайний графік;
- 31 грудня - відділення відкриються на годину раніше, але працюватимуть за графіком суботи;
- 7 січня - графік вихідного дня.
В "Укрпошті" заявили, що 1 січня всього в Україні працюватимуть 20 чергових відділень, але години їх роботи обмежені – більшість закриється о 15:00.
При цьому Новий рік у столиці без перерв працюватимуть наступні відділення:
- вул. Хрещатик, 22 - 10:00 - 18:00;
- вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 10:00 - 18:00;
- просп. Повітрофлотський, 75 - 09:00 - 19:00;
- вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 09:00 - 19:00.
Нова Пошта та Укрпошта - що відомо
Два найбільших в Україні оператора поштового зв'язку, які здійснюють доставку листів і посил не тільки на території нашої країни, а й за її межі.
У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну українцям тимчасово були недоступні деякі послуги, зокрема доставка з популярного сайту AliExpress.com.
Вже з 15 червня Укрпошта відновила доставку відправлень з китайського інтернет-магазину. В цей же день з AliExpress відновила роботу і "Нова пошта". Варто відзначити, що особливою популярністю цей сайт в Україні користується в жовтні-листопаді, коли всі починають масово готуватися до новорічних свят.