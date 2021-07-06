Починаючи з цього місяця, в платіжках за червень киянам буде запропонований рекомендований авансовий платіж.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" анонсувало підвищення тарифів на тепло і гарячу воду через зростання цін на газ, при цьому в платіжці за червень у киян буде відображено новий рядок з авансовим платежем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор структурного підрозділу "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

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"Є всі передумови для перегляду тарифів на послуги з постачання теплопостачання та гарячої води. Розуміючи, що фінансове навантаження на кожну окрему сім'ю буде збільшуватися і рости пропорційно зростанню тарифу, починаючи з цього місяця, в платіжках за червень киянам буде запропонований рекомендований авансовий платіж", - сказав він.

За словами Лопатіна, це, по-перше, зменшить фінансове навантаження на домогосподарство, а також дозволить "Київтеплоенерго" акумулювати певну кількість коштів для можливості своєчасно розпочати опалювальний сезон.

Лопатин зазначив, що авансовий платіж є добровільним і становить близько 10 грн за кв.м опалювальної площі.

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв повідомив, що ціна на газ, який становить основну частину витрат у тарифі на тепло і гарячу воду, катастрофічно зросла, а тарифи комунальних підприємств - ні.

"На ринку склалися всі передумови для того, щоб переглянути тарифи комунальних підприємств... ситуація настільки критична і масштабна, що потрібно зусилля всіх гілок влади", - сказав він.

Прогноз

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в травні 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.

А з жовтня все населення може залишитися без централізованого опалення, оскільки з 20 травня припиняється зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

21 травня 2021 року у Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.

На початку червня Шмигаль заявив, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Підготовка до опалювального сезону

Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв запропонував, щоб для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку має стати соціальним і продаватися для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.

Середньозважена ціна природного газу на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис.грн за кубометр, збільшившись на 18% в порівнянні з середньою ціною в липні.

14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

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Автор: Ганна Бредіхіна