"МакДональдз" відкриють у таких містах, як Івано-Франківськ, Біла Церква, Луцьк та Хмельницький.

Компанія "МакДональдз Юкрейн" у 2021 році планує інвестувати майже 42 мільйони доларів у розвиток мережі в регіонах і відкрити нові ресторани в ряді міст України.

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Про це йдеться в повідомленні компанії.

"У 2021 році МакДональдз прискорює розвиток, зосереджуючись на інвестиціях в місцеві громади. Вперше Ресторани відкриють у таких містах, як Івано-Франківськ, Біла Церква, Луцьк та Хмельницький. Компанія готова інвестувати та в інші міста України, де ще не представлена", - йдеться в повідомленні.

Також у фокусі на найближчі роки відкриття нових закладів у містах-мільйонниках - Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Києві. Зараз "МакДональдз" розглядає ділянки для відкриття у 2022 році закладів у Кропивницькому та Маріуполі. Крім того, компанія відкрита до пропозицій про місце розташування перших закладів у Чернівцях та Ужгороді.

Зазначається, що компанію цікавлять локації з великим потоком людей в містах з населенням понад 200 тисяч. Площа ділянки під новим рестораном повинна бути достатньою для встановлення всіх каналів продажів: залу, тераси, МакДрайва, Експрес-вікна і спеціальних вікон для доставки.

Також повідомляється, що у 2020 році "МакДональдз" відкрив нові заклади в Одесі, Дніпрі, Харкові, Києві та Бучі (Київська область), а кількість ресторанів досягла 98 у 21 місті України. Обсяг інвестицій у будівництво нових та реновацію існуючих закладів минулого року склав майже 26 мільйонів доларів.

Довідка УНІАН

"МакДональдз Юкрейн" відкрила перший заклад в Україні в 1997 році в Києві. Сьогодні в компанії працює майже 10 тисяч осіб.

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Автор: Ганна Нагорна