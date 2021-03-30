За ухвалення в першому читанні президентського проекту в першому читанні проголосували 252 народних депутатів України.

Верховна Рада України зробила крок до звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів при поданні одноразової добровільної декларації.

Читайте такожРада схвалила виплату 8 тисяч гривень компенсації ФОПам з "червоної" зони

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в першому читанні президентського проекту закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету"(реєстраційний номер 5156) проголосували 252 народних депутатів України.

Що передбачено проектом Зеленського

Ним передбачено зміни до Кримінального кодексу, якими пропонується встановити, що подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації та сплата узгодженої суми збору є підставою для звільнення декларанта від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (стаття 212 Кримінального кодексу України) чи за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (стаття 212-1 ККУ).

При цьому також запроваджується кримінальна відповідальність за незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інформації, що міститься в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації.

Змінами до Кримінального процесуального кодексу передбачається запровадити для декларантів гарантії щодо недопустимості використання документів, отриманих у порядку одноразового (спеціального) добровільного декларування як доказів на підтвердження винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212 та 212-1 ККУ.

В пояснювальній записці сказано, що для забезпечення одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами активів законопроектом пропонуються зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення.

Законопроектом пропонується доповнити КУпАП новою статтею 22-1, якою встановлюються перелік порушень, що не підлягає адміністративній відповідальності. Йдеться про вчинення правопорушень, передбачених статтями 155-1 «Порушення порядку проведення розрахунків», 162 «Порушення правил про валютні операції», 162-1 «Порушення порядку здійснення валютних операцій», 163-1 «Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків» (щодо самозайнятих осіб), 163-2 «Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів)» (щодо самозайнятих осіб у частині сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску), 163-4 «Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи» (щодо самозайнятих осіб), 163-15 «Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги)» (щодо самозайнятих осіб), 164 «Порушення порядку провадження господарської діяльності» (щодо самозайнятих осіб), 164-1 «Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат», 164-2 «Порушення законодавства з фінансових питань» (щодо самозайнятих осіб), 165-1 «Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо самозайнятих осіб), 166-6 «Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця» (щодо самозайнятих осіб).

Наголошується, що ухвалення даного законопроекту зумовлене внесенням змін до Податкового кодексу щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету та не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк