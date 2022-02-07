По відношенню до долара гривня зміцнилася на 15 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Національний банк України на вівторок, 8 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,99 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 16 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок, 8 лютого, встановлений на рівні 32,07 грн/євро, таким чином, гривня зміцнилася на 20 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,94/27,97 грн/дол., до євро - на рівні 32,00/32,02 грн/євро.

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Курс 7 лютого:

Національний банк України на понеділок, 7 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,15 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс гривні до євро на понеділок, 7 лютого, встановлений на рівні 32,27 грн/євро, таким чином, гривня ослабла на 35 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на лютий:

Фінансові аналітики прогнозують коливання курсу гривні до 29 грн/дол. Востаннє курс долара підіймався до позначки 30 у 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.