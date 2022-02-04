Гривня зміцнилася на 12 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Національний банк України на понеділок, 7 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,15 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Довідка УНІАН: востаннє курс знаходився на даній позначці в лютому 2021 року. 1 лютого 2021 року курс долара був на позначці 28,13.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок, 7 лютого, встановлений на рівні 32,27 грн/євро, таким чином, гривня ослабла на 35 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,11/28,13 грн/дол., до євро - на рівні 32,22/32,24 грн/євро.

Курс 4 лютого:

Національний банк України на п'ятницю, 4 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,27 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на лютий:

Фінансові аналітики прогнозують коливання курсу гривні до 29 грн/дол. Востаннє раз курс долара підійматися до позначки 30 у 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.