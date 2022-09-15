Продуктовий кошик сьогодні - у топі зростання серед усіх товарів і послуг.

За даними Держстату, за останній рік серед усіх продуктів найбільше подорожчали овочі - плюс 115%. На другому місці - крупи, вони додали в ціні плюс 80%.

Як йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1", олія подорожчала на 47%, хлібопродукти - на 37%. М'ясо теж зросло в ціні - плюс 20%, вершкове масло - плюс 25%.

Тож журналісти розпитали в експертів, чого чекати надалі від цін на продукти, адже, за прогнозами уряду, інфляція вже на початку наступного року сягне близько 30% проти 23% теперішніх.

Економіст Олег Пендзин каже, що продуктовий кошик сьогодні - у топі зростання серед усіх товарів і послуг. За його прогнозом, ціни будуть лише зростати, продуктовий кошик до кінця року здорожчає до 40%. Дорожчатимуть найбільше овочі, м'ясо - плюс мінімум 10% від сьогоднішньої ціни, коштуватимуть більше й крупи.

З позитивного - не дорожчатимуть яйця, адже на сьогодні з ускладненим експортом сьогодні їхнє перевиробництво на ринку, тож ціна триматиметься на теперішньому рівні.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк прогнозує інфляцію у понад 30% за підсумками 2022 року. За даними Держстату, інфляція в Україні у липні становила 0,7%, у річному вимірі – 22,2%.

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