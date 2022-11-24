Також у мережі банкоматів "Ощадбанку" скасовано ліміти на зняття готівки для карток інших банків.

Державний "Ощадбанк" скасував комісії за зняття готівки в банкоматах з карток всіх Банків.

Про це повідомила прес-служба банку, зазначивши, що в мережі банкоматів "Ощадбанку" скасовано спеціальні ліміти на зняття готівки для карток інших банків.

"Для тих громадян, хто бажає зняти готівку, є хороша новина: тепер ви можете зробити це в будь-якому банкоматі "Ощадбанку" без комісії. І не важливо - з картки "Ощаду" чи з будь-якої іншої картки. Відтепер у наших банкоматах немає чужих карток", - йдеться у повідомленні.

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"У зв'язку з кризовою ситуацією в енергетиці, яка викликала підвищений попит на готівку і тимчасові проблеми з функціонуванням банкоматних мереж на певних територіях, "Ощадбанк" прирівняв ліміти зняття готівки з карт інших банків до відповідних лімітів, які застосовуються до власних карток банку", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що цей крок дозволить всім українцям, без поділу на клієнтів "Ощадбанку" та інших банківських установ, знімати готівку в банкоматній мережі банку в обсязі 50 тисяч гривень з однієї картки на добу.

Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні. Регулятор може повернутися до плаваючого валютного курсу за умови збалансування стану валютного ринку.

21 липня НБУ послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

З 23 листопада "ПриватБанк" встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток "ПриватБанку" та інших українських банків на рівні 20 тис.грн.

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