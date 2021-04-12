Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за січень-березень 2021 року залучило до державного бюджету 95,01 млрд грн, 893 млн дол. і 70 млн євро.
Як повідомляється на сайті Національного банку України, середньозважена дохідність розміщення ОВДП у гривні становила 11,2%, у доларах - 3,8%, у євро - 2,5%.
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Також повідомляється, що платежі з погашення ОВДП та сплати купонного доходу з початку 2021 року становили 113,1 млрд грн.
Нагадаємо, Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за 2020 рік залучило до державного бюджету 258,8 млрд грн, 3,9 млрд дол. і 845 млн євро.
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