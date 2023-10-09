Станом на 14:51 за Києвом за один долар США давали 102,12 рубля.

В ході торгів у понеділок, 9 жовтня, курс російського рубля впав нижче позначки 102 рубля за долар вперше з 23 березня 2022 року.

Згідно даннним Google Фінанси, станом на 14:51 за Києвом за один долар США давали 102,12 рубля. До вторгнення Росії в Україну максимальне падіння валюти агресора було зафіксовано у лютому 2022 року, перед самим початком війни. Тоді за один долар США давали 75,74 рубля.

Падіння російського рубля

9 серпня 2023 року російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу. За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%.

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Москва заявляла про те, що готує екстрені обмеження для підтримки рубля.

3 жовтня 2023 року рубль пробив позначку в 100 одиниць за долар. Російський рубль ослаб, подолавши символічний поріг в 100 одиниць за долар, досягнувши на початку торгів позначки 100,2550.

6 жовтня вдруге за тиждень один долар коштував більше ста російських рублів. За рік російська валюта знецінилася майже в два рази.

7 жовтня 2023 року валюта РФ вдруге за тиждень пройшла поріг в 100 рублів за долар. Курс долара на відкритті торгів на біржі перевищив 101 рубль, євро - 107 рублів.

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