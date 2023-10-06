За рік російська валюта знецінилася майже в два рази.

Курс долара на відкритті торгів на біржі перевищив 101 рубль, євро - 107 рублів. За рік російська валюта знецінилася майже в два рази, випливає з даних Investing.com.

Вранці 6 жовтня курс долара сягнув 101,39 рублів. У процесі торгів рубль частково відіграв втрати і о 08:50 курс долара знизився до 100,8 рубля.

Так, за даними Investing.com за рік російська валюта до долара знецінилася майже вдвічі. На початку жовтня 2022 року курс долара складав 61 рубль.

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Курс євро на початку торгів cягнув позначки 107,5 рублів. Зараз єдина європейська валюта торгується в діапазоні 105-106 рублів.

Падіння курсу рубля відносно долара

У серпні 2023 року російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу. За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%.

14 серпня долар у Росії коштував вище за відмітку в 101 рубль, а євро - на рівні 111 рублів. Більше падіння було зафіксоване лише в березні 2022 року, коли рубль впав до позначки 107 рублів за долар.

У вересні рубль знову обвалився. Проте керівництво країни-агрессора запевняло, що це не є проблемою для Росії.

3 жовтня, російський рубль ослаб, подолавши символічний поріг в 100 одиниць за долар, досягнувши на початку торгів позначки 100,25.

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