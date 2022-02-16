Щодо долара гривня зміцнилася на 15 копійок.

Національний банк України на четвер, 17 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,09 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 15 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні стосовно євро на четвер встановлений на рівні 31,93 грн/євро. Таким чином, гривня змінилася на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,09/28,11 грн/дол., до євро - на рівні 31,92/31,94 грн/євро.

Курс 16 лютого:

Національний банк України на середу, 16 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,24 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 30 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок середи, 16 лютого, зміцнився на 40 копійок - до 28,40 грн/дол.