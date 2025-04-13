Марія Рагуткіна

У валютному еквіваленті середній розмір пенсії зріс на 15 доларів.

Середній розмір пенсії в Україні з початку 2025 року зріс на 552 гривні. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

За даними ПФУ, пенсія зросла на 9,5% до 6341 гривень.

Станом на 1 квітня, якщо дивитися по регіонах, ситуація виглядає наступним чином: Вінницька область - 5 528,93, Волинська - 5 758,11, Дніпропетровська - 7 081,93, Донецька - 7 813,93, Житомирська - 5 963,46, Закарпатська - 5 174,80, Запорізька - 6 646,61, Івано-Франківська - 5 460,41 гривень.

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Зі свого боку середній розмір пенсії в інших регіонах виглядає так: Київська область - 6 670,97, Кіровоградська - 5 736,29, Луганська - 7 314,01, Львівська - 5 801,97, Миколаївська - 6 082,82, Одеська - 6 146,68, Полтавська - 6 246,90, Рівненська - 5 805,69, Сумська - 5 809,02, Тернопільська - 4 930,93, Харківська - 6 353,52, Херсонська - 5 441,62, Хмельницька - 5 480,69, Черкаська - 5 628,41, Чернівецька - 5 100,02, Чернігівська - 5 884,7, Київ - 8 708,03 гривень.

У валютному еквіваленті середній розмір пенсії зріс на 15 доларів - до 153.

Згідно з даними Держстату, 1997 року пенсія становила 52 гривні, а до квітня 2025 року вона зросла у 122 рази - до 6 341 гривні. У валютному еквіваленті вона зросла за цей період у 5,6 раза - до 153 доларів.

Примітно, що після початку повномасштабного вторгнення середня пенсія зросла, хоч і незначно.

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Підвищення пенсій в Україні

Як писав УНІАН, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомляв, що деяким українцям із квітня підвищать пенсії. Під індексацію потрапили пенсіонери, які працюють. Очікувалося, що виплати збільшаться для майже 630 тисяч осіб.

Також стало відомо, яка пенсія буде у пенсіонерів без стажу у квітні. Мінімальна соцпенсія за віком для самотнього пенсіонера, який не має доходу, не може бути меншою від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - 2361 гривні, але й не більшою від прожитмінімуму для працездатної особи - 3028 гривень.

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