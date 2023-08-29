Якщо протягом шести місяців не забирати пенсію, її виплата припиняється.

Пенсійний фонд України дав роз’яснення щодо того, як українцям, які виїхали з країни не втратити пенсії від держави.

Пенсійний фонд повідомляє, що відповідно до статті 49 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд її виплата припиняється.

"Щоб поновити пенсійну виплату, необхідно особисто звернутися до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України із заявою та пред’явити документ, що посвідчує особу", - йдеться у відповіді фонду.

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Бюрократичні складнощі

Разом з тим громадяни, які тимчасово проживають за кордоном та отримали там тимчасовий захист або статус біженця, мають можливість надіслати заяву про поновлення виплати пенсії із необхідними документами поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України.

Зокрема, до заяви про поновлення пенсії додаються копії паспорту, документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та про реєстрацію місяця тимчасового проживання / перебування особи за кордоном (з перекладом), обов’язково надається оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою.

Проте, документи мають бути оформленні належним чином. Зокрема, копії зазначених документів мають бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально.

Також повідомляється, що отримати поновлену пенсію можна на рахунок, відкритий в уповноваженому українському банку (якщо є такий) або у Польщі (як у випадку із прикладом жінки з Маріуполя), міжнародним поштовим переказом. Для отримання поштового переказу необхідно надіслати до АТ "Укрпошта" заяву в паперовій або електронній формі.

Окрім цього, якщо з країною тимчасового перебування укладено договір (угоду) про пенсійне (соціальне) забезпечення, є можливість перевести виплату пенсії до цієї країни.

Українці в Польщі

Із середини серпня, українці, які раніше отримували пенсії та соціальні виплати в "Укрпошті", отримали можливість забирати кошти закордоном.

Наразі проект охоплює тих пенсіонерів, що перебувають в Польщі, але згодом послуга розшириться й на інші країни.

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