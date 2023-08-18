Там пообіцяли пізніше розширити відповідну послугу й на інші країни.

Відтепер українці, які раніше отримували пенсії та соціальні виплати в "Укрпошті", зможуть забирати кошти закордоном.

Як повідомляє прес-служба поштового оператора, наразі проект охоплює тих пенсіонерів, що перебувають в Польщі, але згодом послуга розшириться й на інші країни.

Покрокова інструкція для отримання коштів за кордоном:

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1. Подати заяву щодо виплати нарахованої пенсії та соціальної допомоги. Для цього є два можливі варіанти:

онлайн, зазначити у формі всі необхідні дані;

заповнити документ у паперовому вигляді, заздалегідь завантаживши його за посиланням, вкласти його у конверт з приміткою "пенсія переказом" й надіслати на адресу: АТ "Укрпошта", вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Ukraine).

2. Забрати міжнародний поштовий переказ за адресою тимчасового перебування за межами України, пред’явивши документ, що посвідчує особу.

В "Укрпошті" також пояснили, що міжнародний поштовий переказ буде доставлено отримувачу у місяці, наступному за місяцем, в якому була надіслана заява. Виплата здійснюється у національній валюті країни перебування (у цьому випадку, у польских злотих).

Кількість пенсіонерів в Україні - прогноз на 2023 рік

Експерти з Київської школи економіки підрахували, що через військову агресію РФ проти України та еміграцію у 2030 році населення України скоротиться з 37 до 32 мільйонів. Таким чином економічне навантаження на кожного працівника зросте з 15,7 тисячі грн у 2021 році до 28,7 тисячі грн у 2030 році.

Ще у 2021 році в Україні налічувалося 10,9 млн пенсіонерів, проте прогнозується, що до 2032 року кількість пенсіонерів досягне 12,2 млн через старіння населення.

В серпні стало відомо, що кількість пенсіонерів в Україні за другий квартал цього року скоротилася на 140 тисяч, що являється найбільшим показником з початку повномасштабної війни.

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